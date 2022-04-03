هل التحولات الدينية من معابد وثنية لكنائس كالتي تحدث بتحويل الكنائس لمساجد؟! - فريدة رمزي شاكر

2022/04/03 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريدة_رمزي_شاكر إغتصاب الرئيس التركي أردوغان لكاتدرائية آيا صوفيا بتركيا وإعلانهم قيام صلوات التراويح بها ما إعتبروه نصراً مبيناً لغنيمة مسيحية ! كنيسة بناها قسطنطين الكبير وأمه الملكة هيلانة لوضع رفات الشهيدة المصرية صوفيا التي من البدرشين والتي عُذبت وقُتلت على يد الوالي الروماني أقلوديوس لأجل تركها الوثنية .



والغريب أن أجد بعض الإخوة المسلمين ممن يصفون أنفسهم أنهم كُتَّاب ومثقفين معتدلين أن يبرروا إغتصاب ا ......





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