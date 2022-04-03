تخيل أوكرانيا، قراءة في كتاب أليسا فاليس - ذكريات ستاروبييلسك: مقالات بين الفن والتاريخ جوزيف تشابسكي - محمود الصباغ

2022/04/03 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ مارتا فيجلروفيتش ترجمة: محمود الصباغتنظر كل من بولندا وروسيا إلى أوكرانيا كمقر للثقافة السلافية الأصيلة.



وفي هذا السياق، تسلط ترجمة جديدة لمذكرات الحرب لجوزيف تشابسكي الضوء على مدى تضارب ذلك مع استقلال أوكرانيا.سعى الكونت جوزيف هاتن تشابسكي (1896-1993) -والذي سوف يعرف فيما بعد باسم جوزيف أو جوزيو تشابسكي- وراء العديد من الأهداف.



البعض منها اختارها لنفسه قدر المستطاع؛ والبعص الآخر فرضت ......





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