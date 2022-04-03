الأرشيف النضالى للطبقة العاملة المصرية فى قطاع الغزل والنسيج.إعدام مصطفى خميس ومحمد البقري7سبتمبر,ايلول 1952 . - عبدالرؤوف بطيخ

2022/04/03 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ محمد مصطفى خميس ومحمد عبد الرحمن البقري، هما عاملين بمصنع كفر الدوار، شارك فى الأضراب والوقفة احتجاجية سلمية بالمصنع في 12 أغسطس 1952كزملاؤهم من العاملين بالشركة (بعد قيام ثورة 23 يوليو) مطالبين بزيادة أجورهم.



حكم على خميس (18عام) والبقري (19عام ونصف) ومئات آخرون من ضمنهم من لم يتجاوز الحادية عشر أمام محكمة عسكرية وصدر الحكم على خميس والبقري بالاعدام شنقاً.



وتم تنفيذ حكم الإعدام على الشهيدين محمد ......





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