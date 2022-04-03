الصين تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

2022/04/03 | 08:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت الصين 13146 إصابة بكوفيد، وهي أعلى نسبة منذ ذروة الموجة الأولى قبل أكثر من عامين، في وقت انتشر المتحور أوميكرون الشديد العدوى في أكثر من 12 مقاطعة.وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن “هناك 1455 مريضا ظهرت عليهم أعراض… و11691 حالة بلا أعراض… ولم يتم الإبلاغ عن وفيات جديدة” جراء الفيروس.[…]

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