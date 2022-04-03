تداول ما قاله سعد الشثري عن محمد بن سلمان والعلاقة معه

2022/04/03 | 08:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من تصريحات أدلى بها سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة المعربية السعودية والمستشار بالديوان الملكي حول ما قاله عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

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