تقرير: وفد إسرائيلي يلتقي سرا مسؤولين بالجيش السوداني

2022/04/03 | 08:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن وفدا إسرائيليا من مسؤولين أمنيين التقى بمسؤولين عسكريين سودانيين خلال زيارة سرية للخرطوم في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

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