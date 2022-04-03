الإصابة تبعد الروسي مدفيديف عن الملاعب لنحو شهرين

2022/04/03 | 09:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيبتعد النجم الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، عن ملاعب التنس لفترة تتراوح بين شهر وشهرين، لمعالجة إصابته بفتق، بحسب ما أعلن أمس السبت.وكتب مدفيديف البالغ عمره 26 عاما على حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام”: “في الأشهر الأخيرة كنت ألعب بفتق صغير.قررت مع فريقي أن أقوم بتدخل (جراحي) صغير لعلاج المشكلة.[…]

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