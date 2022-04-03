أشبال العراق بالمركز الثاني في بطولة الشام بألعاب القوى

2022/04/03 | 09:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعحصل منتخب أشبال العراق على المركز الثاني في بطولة الشام الدولية بألعاب القوى بعد ان حقق أبطالنا الصغار 21 وساماً ملوناً.وتمكن ناشئونا من الفوز بـ 12 وساماً في منافسات اليوم الأخير من البطولة ليرفعوا غلّة حصادهم، وليحلّ منتخب أشبال العراق ثانياً في ختام جدول الترتيب الفرقي.

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