وزير النفط: نشتري البنزين بـ١٥٠٠ ونبيعه بـ٦٥٠

2022/04/03 | 09:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزير: نبيع الوقود للمواطنين بأقل من سعره العالمي بثلثين.

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