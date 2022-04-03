فنلندا تلوّح بورقة “الناتو” وروسيا تهدد بردّ “حازم”

2022/04/03 | 09:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عادت فنلندا للحديث مجددا عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، الأمر الذي دفع روسيا للتهديد بردّ حازم إن أقدمت على هذه الخطوة.وقالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، إن على بلادها اتخاذ قرار بشأن عضوية “الناتو” خلال هذا الربيع بعد أن أجرت الحكومة والبرلمان تقييما دقيقا لإيجابيات وسلبيات الانضمام إلى الحلف.وأضافت مارين […]

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