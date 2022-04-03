مراسلة CNN كلاريسا وارد تتحدث عن الأمومة أثناء تغطيتها لمناطق الحرب: يجب أن تبني جيشا في المنزل

2022/04/03 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبيرة المراسلين الدوليين في CNN، كلاريسا وارد، تتحدث إلى مذيع CNN، أندرسون كوبر، حول تحديّات الأمومة أثناء العمل في بعض أخطر مواقع الصراعات في عصرنا.

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