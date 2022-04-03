2022/04/03 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عد الخبير في الشأن السياسي العراقي أحمد الشريفي، اليوم الحد، مهلة الصدر للاطار بتشكيل الحكومة بانها عقدت المشهد السياسي، مبينا ان الاطار لن يستطيع تشكيل الحكومة.

وقال الشريفي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان " الاطار التنسيقي لن يستطيع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خلال مهلة الـ(40) يوم التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاطار".

وأضاف ان "قادة الاطار يعلمون جيداً ان تحالف السيادة والحزب الديمقراطي، لن يتحالفوا مع الاطار دون وجود الصدر"، مشيرا الى ان "المهلة ستنتهي والاطار لن يفعل أي شيء خلال المدة، دون الاتفاق والتوافق مع الصدر".

وبين ان "الإطار التنسيقي ليس الوحيد الذي يملك الثلث المعطل، فالكتلة الصدرية ومن معها من حلفاء لديهم أيضا الثلث المعطل، ولهذا المشهد زاد تعقيد بعد مهلة الصدر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يستطيع الاطار تشكيل الحكومة؟.. خبير يوضح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يستطيع الاطار تشكيل الحكومة؟.. خبير يوضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).