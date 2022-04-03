العراق يحصد المركز الثاني في بطولة الشام بألعاب القوى للأشبال

2022/04/03 | 09:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حصل منتخب أشبال العراق على المركز الثاني في بطولة الشام الدولية بألعاب القوى بعد ان حقق أبطالنا الصغار 21 وساماً ملوناً.وتمكن ناشئو العراق من الفوز بـ 12 وساماً في منافسات اليوم الأخير من البطولة ليرفعوا غلّة حصادهم.وحلّ منتخب أشبال العراق ثانياً في ختام جدول الترتيب الفرقي.

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