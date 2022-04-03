الإمارات.. الكشف عن عدد زوار

2022/04/03 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، الأحد، أن أكثر من 24 مليون شخص زاروا الحدث العالمي من مختلف الدول، خلال الستة أشهر الماضية.

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