خبير يحذر من دعم صهيوني داخل العراق لخلايا داعش الإرهابية

2022/04/03 | 09:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر الخبير الأمني علي الوائلي، من دعم صهيوني لعناصر وخلايا داعش الإرهابية في العراق، لافتا الى ان وجود مركز للموساد في كردستان يشكل خطرا على امن البلاد، فضلا عن انه مخالفة دستورية صريحة.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “الكيان الصهيوني ومن المعروف يشن بين الحين والأخر غارات على بعض المناطق السورية بهدف اضعاف […]

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