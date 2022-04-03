القبض على متهم بحيازة الاسلحة في بابل

2022/04/03 | 09:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهم بحيازة الاسلحة غير المرخصة في احدى سيطراتها الامنية شمالي مدينة الحلة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في سيطرة الشهداء تمكنت من خلال إجراءات التفتيش الدقيق للوافدين عند أحد مداخل مدينة الحلة الشمالية من إلقاء القبض على احد […]

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