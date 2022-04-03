ألفرقة ألناجية - كامل علي

2022/04/03 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_علي ألفرقة الناجية هو مُصطلح استنبطه علماء الحديث من الحديث النبوي: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة».



فيُعرّفون الفرقة الناجية بأنها هي المتبعة لما كان عليه الرسول وأصحابه، فهي بقية السلف، والمتفردة باتباع الكتاب والسنة بين بقية الفرق التي عصفت بها الأهواء، وذهب بها الرأي والشبهات كل مذهب.وجاء عن النبي أنه قال «إن الْيَهُود افْتَرَقَتِ عَلَى إحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، و ......





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