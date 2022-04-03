النجدة.. بطلاً لأندية العراق للشباب بالمواي تاي

2022/04/03 | 09:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتُوِّج فريق نادي النجدة، بلقب بطولة أندية العراق للشباب بالمواي تاي، التي احتضنتها محافظة كربلاء المقدسة، بمشاركة أكثر من 400 لاعب مثَّلوا 40 نادياً من مختلف محافظات العراق. وتمكَّن نادي الكهرباء من خطف المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب ناديا العراق وجالنجر.

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