مثرع قائد شرطة ذي قار الأسبق في حادث سير

2022/04/03 | 09:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء كان على راس القيادة.

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