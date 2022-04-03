بايرن ميونيخ يشرك 12 لاعبا في لقاء فرايبورغ!!

2022/04/03 | 09:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكن نادي بايرن ميونيخ من تحقيق انتصار مهم في الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه، أمس السبت، على مضيفه فرايبورغ (4-1)، في إطار منافسات الجولة الـ28 من “البوندسليغا”.وشهدت المباراة توقفا مفاجئا لبضع دقائق، قبل نهاية الوقت الأصلي، حيث دارت مناقشات عديدة بين الحكم وأحد مساعديه، بالإضافة لأفراد الطاقم الفني للفريق البافاري.وبعد دقائق […]

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