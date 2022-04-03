الدولار يعاود الارتفاع في عموم العراق - عاجل

2022/04/03 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عاودت أسعار صرف الدولار، اليوم الاحد، الارتفاع بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار الصرف في بغداد والمحافظات، حيث بلغ سعر صرف الدولار لهذا اليوم كالتالي:

بغداد

البيع 147.750 دينار

الشراء 146،750 دينار

الشمال

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

الجنوب

البيع 147.750 دينار

الجنوب 146.750 دينار

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