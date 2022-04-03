2022/04/03 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يعاود الارتفاع في عموم العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاودت أسعار صرف الدولار، اليوم الاحد، الارتفاع بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى.
ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار الصرف في بغداد والمحافظات، حيث بلغ سعر صرف الدولار لهذا اليوم كالتالي:
بغداد
البيع 147.750 دينار
الشراء 146،750 دينار
الشمال
البيع 147.750 دينار
الشراء 146.750 دينار
الجنوب
البيع 147.750 دينار
الجنوب 146.750 دينار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يعاود الارتفاع في عموم العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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