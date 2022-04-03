مفوضية الانتخابات تعمل على إعادة مبالغ التأمينات المالية للمرشحين واستيفاء الغرامات

2022/04/03 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، عن سعيها لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لإعادة مبالغ التأمينات للمرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية لعام 2021.

وقال بيان للمفوضية تلقته (بغداد اليوم)، ان "العملية تتم من خلال طلب شخصي يُقدم في مكاتب المحافظات الانتخابية كافة، بعد استيفاء مبالغ الغرامات للمخالفين منهم لنظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020، فضلاً عن تبليغ المرشحين المخالفين كافة الذين صدرت بحقهم غرامات مالية بضرورة الدفع خلال فترة حُددت بـ ( 10 ) أيام من تاريخ التبليغ".

وأشارت الى استمرارها "بعملية توزيع مكافآت موظفي الاقتراع المشاركين في الانتخابات البرلمانية لعام 2021, حيث يتم التوزيع من خلال مقرات مديريات خزائن الدولة في المحافظات كافة بالتنسيق مع اللجان المختصة المشكلة في مكاتب المحافظات الانتخابية لمتابعة عملية الصرف، وقد أنجزت محافظات (المثنى والنجف وكربلاء) مهامها بهذا الشأن وشارفت محافظات (واسط وميسان ونينوى والأنبار) على الانتهاء من التوزيع في حين تفاوتت النسب في بقية المحافظات".

وأضافت انها "تدرس مكاتب المحافظات الانتخابية انتشار الناخبين لمعرفة أماكن تواجدهم وأعدادهم لغرض تسيير فرق جوالة لإجراء عملية التسجيل البايومتري بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إضافة إلى استمرارها باستقبال الناخبين في مراكز التسجيل لغرض إتمام عملية التسجيل البايومتري للمواليد الجدد وغير المسجلين سابقا، فضلًا عن توزيع البطاقات البايومترية غير المستلمة".

وتابعت، ان "مجلس المفوضين اتخذ قراراً بحل أحد الأحزاب السياسية، بناءً على طلب قُدم الى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية من قبل الهيأة التأسيسية، يقضي بحل الحزب".

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