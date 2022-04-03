"سلسلة انفجارات" تهز مدينة أوديسا الأوكرانية

2022/04/03 | 10:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمع دوي سلسلة انفجارات، الأحد، بمدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود في جنوب أوكرانيا، على ما أفاد صحافي بوكالة فرانس برس.

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