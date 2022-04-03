شاهد بالفيديو.. هكذا سقط العراق اقتصاديا وغذائياً خلال سنوات قليلة!

2022/04/03 | 10:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VOC0v08SqjI

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