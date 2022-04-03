التخطيط توضح اليات تحديد نسب الفقر في العراق

2022/04/03 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

حددت وزارة التخطيط، السبت، الآليات والمعايير المتبعة في احتساب الفقر في العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الانباء الرسمية إن "هناك أنواعا من الفقر، منها فقر (الدخل) الذي يرتبط بعامل مستوى دخل الفرد وفق خط معين، فإذا كان معدل الدخل اقل من الخط المرسوم، عُدّ الفرد فقيرا، واذا ارتفع دخله فوق ذلك الخط، فهو خارج خانة الفقر، ويدخل في ذلك تفاصيل الحاجة الى الغذاء".واضاف أن "هناك عامل الفقر متعدد الابعاد الذي يشمل بالاضافة الى الدخل، 3 معايير أخرى هي الصحة والتعليم والسكن"، مبيناً أنه "اذا لم تتوفر تلك المتطلبات للانسان عُدَّ فقيرا".وأعلنت وزارة التخطيط، في وقت سابق، عن استراتيجية جديدة لمعالجة الفقر بالعراق تمتد لـ 5 سنوات تستكمل الاستراتيجية السابقة التي ينتهي العمل بها العام الحالي.

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