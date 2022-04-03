مفوضية الانتخابات تعيد مبالغ التأمينات للمرشحين وتصادق على حل حزب سياسي

2022/04/03 | 10:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستمرة بعملية توزيع مكافآت موظفي الاقتراع المشاركين في الانتخابات.

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