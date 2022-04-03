2022/04/03 | 10:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة العدل التركية على الطلب الذي تقدم به المدعي العام التركي لنقل قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018، إلى السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل بتركيا ترد على طلب المدعي العام لنقل قضية خاشقجي للسعودية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العدل بتركيا ترد على طلب المدعي العام لنقل قضية خاشقجي للسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).