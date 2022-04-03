الحرب في أوكرانيا وعليها.. الحسم المستحيل والسلام المتعذر 

2022/04/03 | 10:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون الحرب في أوكرانيا وعليها، قد دخلت أسبوعها السادس عند نشر هذه المقالة، مُسقطة بذلك رهانات الكرملين على الحسم العسكري السريع والاستسلام الكامل للدولة الأوكرانية..الحرب التي ما زالت بعيدة عن خط نهايتها، جاءت محمّلة بالمفاجآت من العيار من الثقيل، وأجبرت أفرقائها المباشرين وغير المباشرين، على مراجعة استراتيجياتهم أكثر من مرة، والأهم، الهبوط بسقف توقعاتهم تباعاً، والعملية ما زالت مفتوحة على مزيدٍ من التداعيات والمفاجآت.

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