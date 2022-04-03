ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي بعد هدف جوتا في مرمى واتفورد

2022/04/03 | 10:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انفرد النجم البرتغالي، ديوغو جوتا، بوصافة ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد قيادته ليفربول للفوز على ضيفه واتفورد 2-0 في المرحلة الـ31 من “البريمير ليغ”.وسجل جوتا هدف تقدم “الريدز” بضربة رأسية في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله البرازيلي فابينيو، الهدف الثاني من ركلة جزاء، في الدقيقة 89.وبفضل […]

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