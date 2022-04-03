جوبهت بالرفض.. البارتي يقدم عرضا جديدا لليكتي: خذوا الرئاسة واتركوا الاطار

2022/04/03 | 10:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف صحيفة رسمية، الاحد، عن رفض الاتحاد الوطني الكردستاني عرضا جديدا من غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، مبينا أن العرض تضمن تسليم رئاسة الجمهورية للاتحاد مقابل انضمامه للتحالف الثلاثي الا انها جوبهت برفض من قبل الاتحاد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية بعددها الصادر […]

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