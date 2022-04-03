فتح طرق مغلقة منذ سنوات في جانبي الكرخ والرصافة

2022/04/03 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، فتح عدد من الطرق المغلقة منذ سنوات في عدد من المناطق بجانبي الكرخ والرصافة، مشيرةً إلى أنها مستمرة برفع الكتل الكونكريتية.

وذكر إعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قيادة عمليات بغداد وضمن خططها المرسومة مستمرة بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم خلال حركتهم اليومية في طرقات العاصمة بغداد، جاء ذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك".

وأضاف البيان، أن "لجنة فتح الطرق ورفع التجاوزات واصلت وبجهود مميزة عملها في جانبي الكرخ والرصافة، وذلك من خلال رفــع الكــتل الكـونكريتية وفتح الـطرق المغلقة منذ سنوات لـدواعٍ امنية وتلبيةً لمناشدات المواطنين الواردة على صفحة (facebook) والخاصة بقسم اعلام القيادة".وأشار إلى أن "الجهد الهندسي للواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، باشر بإشراف مباشر من اللّجنة اعلاه برفع الكتل الكونكريتية وفتح الطرق الفرعية الموازية لخط سريع صلاح الدين والبالغ عددها 11 فرعاً ضمن محلة 811 في منطقة حي العامل، وسيتم فتح المحلة 807 كمرحلة ثانية قريبا".

وتابع البيان: "كما تم فتح اربعة ازقة فرعية في منطقة الشرطة الخامسة محلة (867) وهي (21-23-31-68)"، مشيراً إلى أن "الجهد الهندسي للقيادة وبالاشتراك مع مفارز من (بلدية الاعظمية، نجدة الاعظمية)، استمر برفع 30 كتلة كونكريتية ضمن المحلات (306، 304) بالازقة 47،6 حي المغرب في منطقة الاعظمية".

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