التخطيط تحذر من تشريع قانون تحديد النسل

2022/04/03 | 10:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد السكان الحالي يتجاوز 41 مليون نسمة، 50% منهم بعمر الانجاب ما بين 49-51 عاماً".

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