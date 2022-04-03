تخرج من المستشفى بعد 19 شهرًا.. شاهد ردّ فعل رضيعة لوداع الأطباء والممرضين لها

2022/04/03 | 10:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأطباء والممرضون ومعالجها الخاص بالجهاز التنفسي..اصطفّوا جميعًا في ردهة مستشفى فرنسيسكان للأطفال وهم ينفخون الفقاعات ويهتفون لوداع برادي فوستر التي تبلغ من العمر 19 شهرًا، وهذا هو الوداع التقليدي للأطفال الذين يخرجون من المستشفى.وُلدت برادي بعد 25 أسبوعًا فقط من الحمل وعانت من سلسلة من المشاكل الصحية الخطيرة.حتى أنها اضطرت إلى الخضوع لعملية جراحية في القلب.

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