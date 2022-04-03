مفاوضات جديدة تجمع الاطار التنسيقي وقوى

2022/04/03 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الاطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت، وجود حوارات مع قوى تحالف "انقاذ وطن" بهدف الوصول الى توافقات لانهاء الأزمة السياسية في العراق.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم) ان "الاطار التنسيقي الشيعي منفتح على كل القوى السياسية ويحاور ويفاوض كل الأطراف السياسية الفاعلة، ولهذا سيكون له جولة تفاوض وحوار مع قوى تحالف انقاذ وطن في تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني".

وبين الفتلاوي ان "الاطار التنسيقي الشيعي يؤمن ان حل الازمة السياسية، يكون من خلال اتفاق وتوافق كل الأطراف السياسية من أجل إيجاد حل نهائي للازمة السياسية، التي يعشيها العراق منذ اشهر طويلة دون أي حلول".

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