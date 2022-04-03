اليمن: دخول الهدنة حيز التنفيذ

2022/04/03 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ مساء السبت، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد رحبت كل من السعودية وإيران بالهدنة التي أتت نتيجة وساطة الأمم المتحدة، في اليمن، وستستمر الهدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.

وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي: "بدأت الهدنة التي تستمر لمدة شهرين في الساعة السابعة من مساء اليوم.



بدءا من الليلة، تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برًا وجوًا وبحرا".

وأكد المبعوث الأممي أن "نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر بتنفيذ اتفاق الهدنة بما يتضمن الإجراءات الإنسانية المصاحبة".

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