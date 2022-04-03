نائب: مشاركة حكومة اقليم كردستان في مؤتمرات النفط والغاز الدولية تجاوز على صلاحيات الحكومة المركزية

2022/04/03 | 11:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف النائب "علي شداد الفارس" ما تقوم به

حكومة اقليم كردستان من توقيع مذكرات

تفاهم والمشاركة في المؤتمرات الدولية

الخاصة بقطاع النفط والغاز بانه تجاوز

على صلاحيات الحكومة الاتحادية" ،

’منتقدا’ في ذات ا

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