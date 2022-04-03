التربية والتعليم من وجهة نظر معلم

2022/04/03 | 11:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر حسين سويري

"التعليم من سيئ الى اسوء" عبارة

نسمعها كل يوم في الشارع، ويعصرنا الألم

حين سماعها، حيث نرى كوننا معلمين، فنحن

المتهم الأول بذلك، بالرغم من أن لا ذنب

لنا من بعيد أو قريب، في فسا

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