عالية نصيف توجه أسئلة برلمانية الى مدير عام سلطة الطيران المدني بخصوص الحماية الامنية لمطار بغداد

2022/04/03 | 11:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت النائبة عالية نصيف أسئلة

برلمانية الى مدير عام سلطة الطيران

المدني حول التعاقد على الحماية

الأمنية لمطار بغداد الدولي .

ومن بين أهم الأسئلة المرسلة الى مدير

عام سلطة الطيران المدني، استفسار حو

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