أوبك تحدد حصة العراق من انتاج النفط خلال ايار المقبل

2022/04/03 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت منظمة اوبك ان حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق ستبلغ 4461 مليون برميل يوميا خلال شهر ايار المقبل بعد اتفاق اوبك+ على زيادة 400 ألف برميل يوميا .

وذكرت المنظمة في جداول نشرتها وسائل اعلام إن "حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر ايار حددت بـ 4461 مليون برميل يوميا بزيادة مقدارها 47 ألف برميل يوميا عن شهر نيسان البالغ 4.414 مليون برميل يوميا وبزيادة مقدارها 91 ألف برميل يوميا عن شهر آذار الماضي"، مبينة أن "العراق جاء ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وثالث أكبر منتج في منظمة أوبك + بعد السعودية وروسيا".

واضافت ان "انتاج كلا من السعودية وروسيا، حدد بـ 10549 مليون برميل يوميًا، خلال شهر ايار، أي بزيادة نحو 113 ألف برميل يوميًا عن شهر نيسان الحالي، كما ارتفعت حصة إنتاج الإمارات بمقدار 34 ألف برميل يوميًا، لتصل 3.040 مليون برميل يوميًا خلال الشهر المقبل".

واشارت الى ان الكويت حدد انتاجها بـ 2694 مليون برميل يوميا، وحدد انتاج الجزائر بـ 1013 مليون برميل يوميا".

واشارت الى ان "حصة منظمة اوبك من الزيادة المقررة في ايار ستبلغ 273 ألف برميل لتصل الى 25.589 مليون برميل يوميا في حين ستبلغ حصة المتحالفين مع أوبك 127 الف برميل لتصل الى 16.537 مليون برميل يوميا".

واتفقت منظمة أوبك+ خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي على زيادة إنتاجها النفطي بمقدار أكثر من 400 ألف برميل يوميا وفق الجدول المتفق عليه مسبقا.

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