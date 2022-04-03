هل لديك مخاوف من تلقي جرعة معززة أخرى ضد فيروس كورونا؟ إليك ما يجب أن تعرفه عن الجرعة الرابعة من اللقاح

2022/04/03 | 11:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت الموافقة على جرعة معززة ثانية من لقاح فيروس كورونا من قبل إدارة الغذاء والدواء لبعض الأفراد.تناقش الدكتورة لينا وين، محللة طبية لدى CNN وطبيبة غرفة الطوارئ، من هم الأشخاص الذين يحتاجون إلى تلقي تلك الجرعة الإضافية والأشخاص الذين لا يحتاجون إلى جرعة رابعة من اللقاح في الوقت الحالي

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