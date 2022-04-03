مصرع وإصابة امرأتين بحادث سير على طريق الشطرة

2022/04/03 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

لقيت طالبة تبلغ الـ 17 من عمرها، اليوم الاحد، مصرعها فيما أصيبت امرأة أخرى إثر حادث دهس على طريق الشطرة – الدواية بمحافظة ذي قار.

وقال مصدر امني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً لقيت مصرعها اثر حادث دهس على طريق الشطرة – الدواية بمحافظة ذي قار ".

وأضاف ان "امرأة أخرى أصيبت في نفس الحادث".

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