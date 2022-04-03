منع قيادات ومنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية من التصريح للإعلام

2022/04/03 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمرا بمنع العاملين في القيادات والاجهزة العسكرية والأمنية من التصريح لوسائل الاعلام.

وجاء في الكتاب الموجه لوزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية ان المنع من التصريح للاعلام يشمل جميع القادة والآمرين والمديرين والمنتسبين بمختلف مستوياتهم.

وبين ان القرار يأتي في إطار تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وانسيابية العمل الأمني في حين أشار القرار الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

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