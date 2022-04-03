أذربيجان.. قتيل وعشرات الجرحى بانفجار في ملهى ليلي

2022/04/03 | 11:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع انفجار بملهى ليلي في باكو عاصمة أذربيجان، الأحد، مما أدى إلى اندلاع حريق، وأسفر عن سقوط قتيل وإصابة 31 شخصا.

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