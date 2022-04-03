أوبك :العراق سينتج نحو 4.5 مليون برميل نفط يوميا

2022/04/03 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة اوبك ان حصة الإنتاج النفطي

الخاص بالعراق ستبلغ 4461 مليون برميل

يوميا خلال شهر ايار المقبل بعد اتفاق

اوبك+ على زيادة 400 ألف برميل يوميا .

وذكرت المنظمة في تقرير ان "حصة الإنتاج

الخاصة بال

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