2022/04/03 | 11:34 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت منظمة اوبك ان حصة الإنتاج النفطي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك :العراق سينتج نحو 4.5 مليون برميل نفط يوميا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الخاص بالعراق ستبلغ 4461 مليون برميل
يوميا خلال شهر ايار المقبل بعد اتفاق
اوبك+ على زيادة 400 ألف برميل يوميا .
وذكرت المنظمة في تقرير ان "حصة الإنتاج
الخاصة بال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك :العراق سينتج نحو 4.5 مليون برميل نفط يوميا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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