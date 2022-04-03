توزيع مواد إغاثة للنازحين في محافظة السليمانية

2022/04/03 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة

عثمان الغانمي، وحسب خطة شهر رمضان

المبارك، فرع دائرة الهجرة في محافظة

السليمانية، بتوزيع مواد الإغاثة على

الأسر النازحة داخل المخيمات في

المحافظة، التي تشمل سلات غذا

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