رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل السفير الايطالي

2022/04/03 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي

الدكتور فائق زيدان اليوم الاحد

الموافق 3 /4 /2022 السفير الايطالي في

العراق السيد ماوريتسيو كريكانتي،

وبحسب بيان لمجلس القضاء الاعلى فان

اللقاء بحث معه امكانية

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