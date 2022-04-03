الشعب العراقي يطالب بصناعة وزراعة وسياحة وطنية - فلاح أمين الرهيمي

2022/04/03 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي مبادرة اللجنة المالية في البرلمان العراقي دعم المشروع الغذائي للشعب العراقي مفيد وناجح لأنه يخفف من معاناة الملايين من الذين أصابهم الفقر والجوع والحرمان وإن هذه العملية أن تكون هي لمشكلة الفقر والجوع والحرمان والبطالة المتفشية في الشعب العراقي وإنما تتطلب حلول واقعية وحقيقية تجعل جميع أبناء الشعب العراقي يستفاد منها الآن وفي المستقبل له وللأجيال القادمة ويجب أن نستند على ما يلي :1) يجب أن لا ......





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