كل ما تود معرفته عن قمة برشلونة وإشبيلية في الليجا

2022/04/03 | 11:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستقبل فريق برشلونة منافسه إشبيلية مساء اليوم الأحد في منافسات الدوري الإسباني “الليجا” لموسم 2021-2022.ويلتقي برشلونة وإشبيلية على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني، وتأتي تلك المباراة ضمن مواجهات الجولة 30 لليجا.المباراة هامة بصورة كبيرة لكلا الفريقين، فإشبيلية يملك 57 نقطة في وصافة الليجا، وتساوى معه أتلتيكو مدريد بعد فوزه على […]

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