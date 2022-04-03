الإسلامي الكردستاني: لن نكون جزءا من اجندة حكومة الأغلبية

2022/04/03 | 11:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الاحد، أنه لن يكون جزء من الاجندة الخاصة بحكومة الأغلبية، مبينا أن الأخيرة لن تفلح في العراق ولن تتمكن من الاستمرار وتخلق أزمات أعمق للبلد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال النائب عن الاتحاد مثنى أمين في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، “إننا لن نكون جزءاً […]

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