التخطيط تحذر من تشريع قانون تحديد النسل وتؤكد ان المجتمع سيتحول إلى كهل ومستهلك

2022/04/03 | 11:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التخطيط ،اليوم الأحد، عن تراجع نسبة زيادة السكان، فيما حذرت من تشريع قانون لتحديد النسل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي قبل عشر سنوات كانت نسبة الزيادة السنوية في السكان تساوي ثلاثة فاصلة ثلاثة بالمئة والآن تراجعت إلى اثنين فاصل ستة بالمئة ما يعني أن هناك انحداراً وتراجعاً.

وأضاف، أن الأسباب تتراوح ما بين انخفاض معدل الخصوبة، وازدياد حالة الوعي، إذ اصبحت بعض العوائل تخطط وتكتفي بطفل أو طفلين فقط وفي أبعد الأحوال 3 أطفال.

واكد الهنداوي ان الحديث عن تشريع قانون لتحديد النسل لأسباب اقتصادية ليس سهلاً لأن هناك منظومة اجتماعية ترفض ذلك وستكون له تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي وسيتحول المجتمع من مجتمع شاب نحو شعب كهل ومستهلك.

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